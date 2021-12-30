長榮海運年終獎金今日發放，給出震撼市場的40個月，羨煞各界。事實上，長榮這次年終獎金發放保密到家，從原本盛傳的超過10個月，甚至20個月，最終給出40個月的超市場行情，且選在早上上班前才撥款，直接用7位數獎金「砸醒」員工。

全球貨櫃輪運價飆漲，海運業「薪」情嗨到最高點，長榮海運今年挾賺逾2000億元實力，年終獎金今天正式入帳，答案是「40個月」，不少員工一早看到戶頭，第一個反應就是「從來沒看到一次進這麼多錢」，還揉一揉雙眼，以為自己看錯數字。

長榮集團向來是元旦前一個營業日發年終，不少員工昨晚就等著年終入帳，等到過了午夜卻沒消沒息，直到今天早上被銀行簡訊嚇醒，確定金額進帳，但直覺卻是「是不是看錯了」，以起薪4萬元計，動輒百萬以上、7位數入袋，已非超爽能形容。

有夫妻都在長榮海運工作的員工說，一天一早起來，「終於知道什麼叫幸福」，兩人在長榮年資都超過10年、都當到小主管，以底薪6萬元算，兩個人加起來，一天就灌進來要500萬元」，終於知道被錢砸到是什麼感覺，直呼「真的太爽了」。

銀行業者表示，一般薪資入帳，都是午夜「run batch」跑檔就給，但長榮這次很可能要求撥薪的國泰世華銀行，硬是押到銀行營業前的最後一次run檔才撥款，頗有要給員工起床一個驚喜，讓員工有「被錢砸醒」的感覺，一整天都爽歪歪。

疫情讓許多行業倒地不起，但海運業肯定是特例中的特例。海運業者坦言，長榮今年年終不會差是市場共識，但沒想到會發這麼多，這不但與過往長榮集團保守給錢的形象差很多，也讓陽明、萬海等還沒發年終獎金的同業，遭到龐大壓力。