酒駕事件頻傳，交通部研擬修訂《道路交通管理處罰條例》，加重對酒駕者懲罰，初犯就沒入車輛、再犯從嚴認定到10年內都算、同車乘客罰鍰提高到1萬5千元。早在半年前就提案修法的國民黨立委江啟臣今天表示，他的提案已在交通委員會審查，交通部若要修法，不用提案，直接拿他的提案在臨時會逕付二讀。

名嘴黃暐瀚母親今年5月遭酒駕撞死，國民黨立委江啟臣立即提案修法，認為酒駕超標者除吊扣或撤銷其駕照，更應剝奪其使用車輛的權利，杜絕其再次於道路肇事的機會。

江啟臣上午接受廣播專訪表示，當時他提案，卻被綠營嘲諷是「即興式修法」、「蹭聲量」、「損害人民財產權」，他蠻難過，他從2012年當立委就十分關心酒駕議題，因此提出加裝酒精鎖、加重刑責等建議。

江啟臣指出，在加重刑責方面，賦予法官裁量權，然而實務判決重刑的案例非常少，無法發揮嚇阻作用，據統計，酒駕未肇事、酒駕肇事致傷者、酒駕致死者，平均各判3.3個月、16.5個月、31.5個月。

江啟臣說，2019年修訂《刑法》85條後，規定有酒駕紀錄者購車要加裝酒精鎖，然而，去年3月上路至今，累計有2367人應加裝酒精鎖，實際僅95輛車有裝，落實度僅4％。

談到後續修法，江啟臣認為，首先要讓喝酒者不碰方向盤，接著要嚇阻未曾酒駕者，一旦酒駕無論是否肇事，就處7年以下有期徒刑，酒駕致人於死最高判死刑，酒駕致人受傷者最高無期徒刑，要教育初犯、嚴懲再犯。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障