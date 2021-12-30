「韓流」席捲全球，愈來愈多人在學韓語。財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今天表示，2022上半年「TOPIK韓語測驗」將於4月10日在台北、台中、高雄三地舉行，網路報名期間為1月1日至1月14日，初級報名費為1100元，中、高則為1400元。

TOPIK係由韓國國立國際教育院及駐台北韓國代表部委託財LTTC獨家在台辦理，係韓國官方針對母語非韓語人士所研發的檢定測驗，為全球最具代表性的韓語能力證明。

LTTC分析最近一年的考生資料，報考年齡層以19至30歲者為最，學生及上班族各佔約4成；整體考生中，最年輕者為7歲，最年長者為71歲。依報考目的來看，近7成係為檢測自我程度，其次是為了留學或就業，再者是欲了解韓國文化。

另，根據高中第二外語教育推動計畫統計，最新一學期的韓語開課班數較前一學期增加65班、修課人數增加近1400人。又，即使在疫情影響下，每年TOPIK報考人數仍達上萬人，顯見隨著近年網路媒體帶來的韓流熱潮，韓語學習在臺灣持續發熱。

TOPIK分為兩個級數，TOPIK I（初級）測驗項目含聽力、閱讀，TOPIK II（中、高級）加考寫作，報考者可依自己的韓語能力選擇合適的級數參加。TOPIK成績自公布日起兩年內有效，效期內成績證明可至韓國官網下載及列印，適用於自我評量、畢業檢核，更是赴韓留學、進修、就職、移民的必備證照。

LTTC提醒擬報考者，世界各考區報名時間不同，台灣考區報名資訊請至官網（https：／／www.topik.com.tw）瀏覽，或電洽LTTC韓語測驗小組(02)23626385分機264。