還有什麼比可愛正妹更滋養眼球的？以發掘俊男美女為主題的PTT表特版，昨天(12/29)又有網友「千里迢迢尋到妳」找出神級正妹，是個名為「糯美子」的大陸網紅，天使般的臉孔、魔鬼般的身材，重點是胸前巨大車頭燈超吸睛，即使包緊緊仍難以忽視，眾人直呼看了好暈。

PTT表特版又神出頂級正妹，網紅糯美子外型根本女神等級，一出場就同時飄散仙氣與色氣，糯美子1996年出生，皮膚嫩白，五官精緻帶著點純真，加上髮色偏淺，有股混血兒的氛圍，而這樣天使般的美顏，底下卻是兇猛的S Body，被公認擁有「比臉大巨胸」，明明身材如此「暴力」，卻還能散發出清新氣質，是她的獨特之處。

糯美子不只拍時裝寫真，也經常角色扮演或cosplay。(取材自糯美子MINIbabe微博)

在競爭激烈的網紅圈中，糯美子以個人特色殺出一條血路，經營的微博「糯美子MINIbabe」擁有破262萬粉絲訂閱追蹤，而人紅是非多，糯美子那對目測至少E到F罩杯的巨乳，對比起蜂腰、瓜子臉，比例超不科學，經常被質疑是塑膠妹，為此糯美子曾特別發文，澄清：「我必須承認我不高，一米六出頭一點，但是皮膚白和胸部都是真實的」。

網紅糯美子被PTT網友神出，擁有比臉大豐滿美胸的她，私下竟是個學霸。(取材自糯美子MINIbabe 微博)

坊間流傳一句話「胸大無腦」，糯美子的外型幾乎要坐實了這件事，但實際上，她卻是就讀於上海交通大學的學霸，可說是有顏有腦內外兼備，如此優異的外型，在校內自然也備受關注，想必受到眾多學長、學弟寵愛，而糯美子除了拍攝一般時裝寫真，也接Cosplay工作，打扮完猶如從動漫中走出來的女角，辣到好不真實。