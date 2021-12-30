高雄市黃姓男子日前酒駕撞上過馬路的一家四口，造成母親死亡，父親與2個女兒重傷，酒駕再度引發各界嚴厲撻伐。民眾黨立委高虹安昨(29日)晚間在臉書表示，要求政府應苦民所苦，迎戰酒駕問題應「徹底治標又治本」。

高虹安在臉書指出，酒駕問題遲遲未解決，再次引發社會各界的不滿，昨與黨團委員們共同召開「宣戰別只做半套！科學治理解決酒駕問題」記者會，要求政府應苦民所苦，迎戰酒駕問題應徹底治標又治本，雖然2019年酒駕新制上路後，酒駕案件數雖有下降，但酒駕累犯率仍然高居不下。

高虹安指出，儘管交通部將「酒駕零容忍」列為2017-2019年之道安目標，但取締酒駕再犯違規件數仍高達21萬2670件，佔全部酒駕違規件數將近四成，再犯比例極高，酒駕拒測件數也呈現逐年上升趨勢，因此必須思考如何讓酒駕者不要再犯，導入相關科技來解決問題。

因此高虹安建議可研擬未來酒精鎖結合人臉辨識，駕駛前酒測時也可考慮錄影以減少代測問題，且可再搭配區塊鏈不可修改的特性，將車輛與人臉資料串上區塊鏈；就算不幸發生事故，也能釐清肇事責任。

然而為了遏阻酒駕，交通部長王國材29日提出三個修法方向，包括初犯致人死傷就沒入車輛、累犯定義延長為10年、加重同車乘客責任罰款3000至1萬5000元等，強調交通部將盡速提出修法。

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