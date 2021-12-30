台灣高鐵今（30）日凌晨零時開賣2022春節預售票，4分鐘就被訂走近6萬張票，1小時內被訂走近51萬4千張票。截至今日上午8：00，共賣掉春節預售票61萬2千餘張。

高鐵統計，開賣4分鐘就被訂走近6萬張票，14分鐘內被訂走17萬2千餘張票，21分鐘內被訂走約24萬張票，32分鐘內被訂走35萬張票。統計開賣1小時內被訂走近51萬4千張票。高鐵表示，除開賣後一度瞬間湧入大量訂位外，系統運作一切正常，截至今日上午8點共賣掉春節預售票61萬2千餘張。

高鐵表示，由於春節預售票訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源，以確保服務效率與品質。同時透過今年上線啟用的高鐵新世代訂位票務系統第一階段功能，可讓旅客更快購票；今日凌晨開放訂位後，高鐵公司亦派專人隨時監測售票狀況。

高鐵表示，今年春節預售票同時提供網路訂位、超商購票、手機訂票、電話語音訂位4管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線。另提醒旅客需在3日（含訂票當日）內付款才能保留座位，否則將重新釋出開賣。