大陸西安疫情持續延燒，對記憶體產業反倒出現利多，目前因為西安當地疫情封城趨嚴、限制當地人流，美光、三星均釋出減產訊息，NAND Flash控制器廠群聯(8299)就認為，NAND Flash先前市場甫出現雜音，造成報價修正，但西安疫情造成的減產，反而有利於減輕明年第一季傳統淡季需求疲軟所造成的NAND市場價格波動，有機會將NAND Flash報價提供支撐、或亦是縮短修正時間，假設西安封城時間延長，後續甚至掀新一波漲價潮。

西安因應疫情封城，美光表示，部分電腦記憶體產量將因西安封城受到影響，三星也公告因疫情延燒，將調整西安廠產線，強調保護員工及合作夥伴的健康與安全，此兩大廠面對西安封城的積極作為，對於全球NAND Flash也恐帶來轉變。

群聯認為，三星西安廠NAND Flash產能佔全球產能約9%，因應疫情的減產，其實也非100%減產，主要是因為目前產線有大部分已經導入自動化，需要人工的部分集中在後段，會受到比較嚴重的影響。

先前三星、美光尚未釋出減產訊息時，研調機構TrendForce預期，短期內DRAM與NAND Flash現貨價格可能微幅走揚，目前尚無法預期解封時間，故仍維持原訂的看法，預期2022年第一季平均價格將下跌10~15%。

群聯認為，西安疫情對於NAND Flash供給面來說，在供給減少下，有機會對NAND Flash報價帶來支撐、或者是縮短NAND Flash的修正時間，假設後續封城狀況未解，甚至不排除會讓NAND Flash掀起一波新漲勢，所以整體對NAND Flash的影響程度，主要來是要看未來封城的狀況、時間長短。

群聯也認為，每年的第一季是傳統的淡季，因此，三星減產預期將減輕傳統淡季需求疲軟對NAND市場價格波動的影響，再者，群聯由於轉型有成，專注於伺服器、車用電子、工控系統等高階儲存市場，NAND價格波動對群聯營收獲利影響不大。

群聯(8299)今封關日股價續強，震盪開高，漲幅一度逾1%、股價最高站上524元，站穩所有均線。