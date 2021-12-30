歐股周三收跌。創紀錄的新冠病例數讓投資人感到擔憂，科技股、醫療股、旅遊股在假期薄弱的交易中領跌。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤反覆，終場收跌0.52點或0.11%，為487.98點。儘管科技股跌1.1%最多，但諾和諾德(Novo Nordisk)、諾華(Novartis)、羅氏製藥(Roche)下跌，讓醫療股成為拖累大盤最多的板塊。

歐洲主要股市下跌，德國DAX指數跌0.70%，法國CAC指數跌0.27，西班牙IBEX指數跌0.17%，僅英國富時指數漲0.6%。

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路透周三公布的資料顯示，全球新冠肺炎感染在過去七天時間創下歷史新高，Omicron變異株病毒的迅速失控，讓工人待在家中，檢測中心也不堪負荷。

OANDA資深市場分析師Jeffrey Halley說，歐洲的限制措施將產生尾部效應，但是就目前而言，市場僅將它視為溫和的變種病毒而進行定價。

受油價上漲影響，英國股市升0.6%。交易員目前排除英國在年底前進行封鎖。

在交易活動稀薄的假期時間，投資人仍試探地為全球的復甦進行定價。

泛歐Stoxx 600指數在2021年經歷了牛市，反應了寬鬆的貨幣政策和刺激措施，其中科技股和金融股領漲最多。

德意志銀行下跌1.4%。德國金融監管單位指出，針對德銀與歐元區銀行間的同業拆借利率相關的控制措施，對德銀罰款1000萬美元。

義大利的BPER銀行漲0.7%。該行與工會達成協議，新雇用550員工，並讓300名臨時雇員轉為正職員工。

德國BMW跌0.8%。執行長告知德國媒體，明年計畫新增6000個工作機會，以應對電動車日益增長的需求。