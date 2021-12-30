台積電將持續建新廠，相關供應鏈可望持續受惠，晶圓再生及設備廠辛耘(3583)第四季業績將可望再挑戰新高，今年營收也確立再締新猷，股價續飆，今早強勢漲停108元，創新高價。

受惠半導體廠擴產以及第四季旺季，銷售機台出貨暢旺，辛耘11月營收為4.9億元，創歷史第三高，月增23.33%、年增75.56%，第四季旺季營收可望維持高檔水準，今年營收將創下新紀錄。

辛耘1-11月營收41.34億元，年增36.19%，創下同期新高，且已超越去年全年之表現。第四季旺季，辛耘今年營收挑戰逐季成長。

辛耘公司第三季每股淨利為1.62元，為同期最佳；前三季營收及獲利也均創同期新高，2021年前三季歸屬於母公司業主淨利2.97億元，年增約48%，每股淨利3.7元。

今年以來，辛耘三大產品線需求皆暢旺，加上台灣廠增產，以及轉投資中國大陸再生晶圓新廠產能逐步開出，挹注今年第三季以及前三季營收攀高，前三季獲利亦締新猷。

展望第四季，隨著台積電竹南廠將在明年正式啟用，目前開始進入試機階段，加上年底為旺季，有利相關設備廠維持業績動能。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理；今年以來持續受惠晶圓代工大廠增產。

辛耘看好市場需求，兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片，增至14萬片。明年預計再新增2萬片。今明兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，今年底目標有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規畫為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠，目標今年損平、明年開始獲利。