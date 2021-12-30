啟碁(6285)今年營運受到缺料衝擊，展望2022年，啟碁WiFi 6E、車用、低軌道衛星等產品都將進入成長期，加上今年遞延的訂單，啟碁在2022年力拚營運向上。啟碁今2021年封關日，股價小漲震盪，盤中漲幅在0.5%~1%震盪，今年啟碁在股價漲幅上表現相對保守，明年營運預期增溫下，有機會啟動補漲行情。

受惠於車用產品、5G、WiFi-6與低軌道衛星產品將帶動營收成長，啟碁自今年下半年起營收重回成長軌道，隨著營收規模放大，獲利能力亦隨之提升。

啟碁看好在產品佈局上和主流市場方向一樣，從個人家用、到商用、車用、基礎建設都有佈局，預期未來3~5年是成長格局，惟明年零組件供應、疫情變化及電力等都是明年營運的風險、變數。

啟碁明年包括Wi-Fi 6E、車用、低軌道衛星與基礎建設等產品都將進入成長期，以產品線而言，Networking產品線成長金額將最大；Connected home產品線則因美系電信商客戶毫米波產品需求不如預期，也導致在2020~2021年表現停滯，預計2022年新客戶加入後，將恢復成長；車用方面，將加速車用鏡頭相關產品；在低軌衛星部分，啟碁也看到特定客戶不錯的機會。

此外，啟碁今年因缺料而遞延交付的產品亦將於2022年陸續出貨，帶動來年營收成長，整體營運動能明確。

產能配置上，啟碁越南V1到明年一月除役，轉到新廠，預估越南明年產能20~25%，台灣42~48%，大陸崑山產能將在30~35%。