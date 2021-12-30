想購買自己家的衛星影像嗎？知道衛星影像哪裡買嗎？即日起只要到農林航空測量所現場或官網即可瀏覽並購買福衛影像。

農林航空測量所30日指出，為提供廣大的衛星影像用戶更便利的服務，新增營業據點，農林航空測量所與國家實驗研究院國家太空中心簽訂「福爾摩沙衛星影像代理銷售合作協議」，2022年度起開始對外銷售福衛二號與福衛五號影像，因此只要到農林航空測量所或官網即可一次購得不同解析度的航照影像及衛照影像，省時又方便。

農林航空測量所指出，遙測資料的穩定供應，是現代化國家的重要指標，不同解析度的航照與衛照，可滿足各種不同的研究與應用，全面服務各領域使用者。

農林航空測量所所長吳淑華表示，農航所為航遙測影像蒐集及管理供應之專責機關，除了供應1973年起迄今多達100多萬張的歷史航照外，近年積極與中研院、國土測繪中心簽訂合作協議，共同推廣各類歷史航遙測影像及測繪成果業務，促進技術交流，提升政府作業效能並加速提供民眾運用。

吳淑華指出，2021年更擴大服務範圍與國研院國家太空中心合作代售衛星影像，並積極開發「圖資供應服務平台(ATIS WEB 2.0)」，除了現場開設服務櫃台供應衛星影像外，透過服務平台即可瀏覽並同時申購正射影像與衛星影像，單一服務窗口，省時、簡易又便捷。