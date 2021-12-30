中友夢幻甜點展即日起到111年1月11日在C棟13F大廳夢幻開展。（馮惠宜攝）

日曜天地推出「十大名牌衝鋒衣外套」特賣，直接找來網紅現場實搭示範，內裡穿著比基尼與短褲，外搭品牌衝鋒衣外套，在濕冷冬天展現防風防潑水保暖一次到位。（日曜天地提供／馮惠宜台中報導）

送別2021、迎接2022跨年連續三天假期，中台灣百貨也推出一系列跨年活動迎接人潮，其中中友百貨盛大舉辦「夢幻甜點展」，大魯閣新時代購物中心將送出200杯曙光咖啡，而日曜天地舉辦「十大名牌衝鋒衣外套二折起特賣」，要讓消費者甜滋滋、暖呼呼的迎接新的一年到來。

舉辦第五年的中友夢幻甜點展，在眾多粉絲敲碗之下即日起到111年1月11日在C棟13F大廳夢幻開展，此次集結31家超人氣名店，包括日本、法國、英國、義大利等各種甜點美食，每一家都是時下最具話題性的品牌，不僅好吃又好拍！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友夢幻甜點展每年都吸引大量人潮，這次首度邀請網紅名店Le Reve des Envies法．黑孚帶來經典馬卡龍以及法式檸檬塔，以及最近超夯的巴斯克乳酪蛋糕，而台中審計新村必吃美食-蛋定蛋塔這次也開拔到中友甜點展。另外，不僅推出各式西式甜點，深受大家喜愛的金華61鴉片綠豆蒜以及台南中崙粿仔伯再次現身中友甜點展，以滿足喜愛傳統台式古早味甜點的民眾。

大魯閣新時代購物中心則與成真咖啡共同攜手送出200杯曙光咖啡，自1月1日到1月2日凡大魯閣新時代商場會員皆可用會員點數22點兌換到「曙光咖啡禮券」一份，內含：原味那堤咖啡、舒芙蕾優惠券、遊戲愛樂園一小時體驗券，可一次拿到總價值425元的好禮，每日僅限量100份，共200杯咖啡招待商場會員。另大魯閣新時代也同步舉辦滿3000元送300元曙光購物慶活動，元旦當日會員消費滿5000元可再加送電影票一張（限前30名）。

另，有鑑於跨年期間氣溫急凍，日曜天地推出「十大名牌衝鋒衣外套」特賣，集結十大名牌外套The North Face、le coq sportif、Columbia、ROOTS、McKINLEY、Timberland、LEVIS、EDWIN、Hush Puppies、BENETTON，備齊機能衝鋒衣、羽絨外套等上萬件外套貨量，下殺2折起；多款保暖外套千元有找；且12月30日到1月2日限定加碼，買外套加990元多一件品牌衝鋒衣，滿足民眾在春節前添購保暖冬衣、新年行頭的需求。