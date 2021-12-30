百達翡麗（Patek Phillippe）與TIFFANY雙品牌聯手打造的5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹錶，日前才在拍賣會以650萬美元（約1.8億台幣）天價落槌，如今已多位名人搶先上手，先是TIFFANY廣告代言人Jay-Z戴著它出席公開場合，隨後詹姆士大帝（Lebron James）也跟進搶到一只，引來眾人羨慕的目光。

詹姆士大帝是百達翡麗的忠實粉絲，也如願搶到百達翡麗麗5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表。（擷自IG）

為慶祝百達翡麗與TIFFANY攜手合作長達170年的情誼，雙品牌合作打造這款藍面聯名錶，全球限量170只，訂價為5萬2635元（約150萬台幣），一上拍賣會就立刻飆漲130倍，自然成為各界爭搶的標的，就連TIFFANY副總裁Alexandre Arnault也在IG聲明：「我沒分配到任何錶」自清，到底誰能被列入名單，成為矚目焦點。

如今答案揭曉，Jay-Z因為才剛與愛妻碧昂絲（Beyonce）攜手代言TIFFANY廣告，自然是不二人選，詹姆士大帝則因為是百達翡麗的忠實粉絲，也如願搶到一只。

百達翡麗編號5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表，有兩大品牌加持，更添奢華品味。（擷自IG）

5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹錶共有170只，其中一只登上拍賣會義賣，拍賣價1.8億台幣將捐贈大自然保護協會（The Nature Conservancy），其餘169位客戶名單則是由百達翡麗總裁Thierry Stern和TIFFANY副總裁Alexandre Arnault兩人研商後親自擬定，要能買到這只錶，除了必須是雙方的超級VIP外，還有一個很重要的附帶條件，那就是「不會為了貪財拿去拍賣會轉賣」，Jay-Z和詹姆士大帝兩人都符合標準。