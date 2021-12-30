今年2月間，震驚社會的台南安平角頭仇殺，8天釀2死，綽號「蝦米」31歲男子蔡秉逸，駕車當街砍輾小弟王重傑致死，再持雙槍到角頭老大陳建文家中，連開9槍打死老大後投案，台南地院審理3個多月，今天上午10點審結宣判無期徒刑，褫奪公權終身。

蔡秉逸於2月16日率7人分乘黑色轎車、紅色轎車在安平區育平路歐薇汽車旅館前埋伏，見王重傑走出來，持西瓜刀、棍棒攻擊，王拿蝴蝶刀回擊，但不敵眾人追殺，逃離現場，搭乘路過民眾機車逃逸，卻在永華路富霖餐廳停車場又被蔡等人堵到，駕轎車來回3次衝撞輾壓，並持西瓜刀刺向王男心臟致死。

2月23日晚間8時56分，蔡秉逸手持非制式手槍2把、身穿防彈背心進入陳處，連開7槍，造成陳建文心臟、肺臟、肝臟和腎臟多處槍傷併大量內出血死亡，槍殺陳建文後，蔡秉逸再開車到市刑大投案。

台南地檢署以殺人罪在4月16日偵結起訴蔡秉逸、曾俊湳（21歲）、余俊廷（25歲）、劉科南（25歲）、蘇琮傑（27歲）、王秉州（19歲）、徐梓恆（29歲）7人。台南地院今天宣判，以殺人罪判蔡秉逸無期徒刑、曾俊湳15年10月，其餘共犯以傷害罪判刑，余俊廷1年6月、蘇琮傑1年4月、王秉州及徐梓恆均為1年2月、劉科南1年。