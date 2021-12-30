台灣施打高端疫苗。

美媒CNBC 29日披露，高端聘請拜登高級顧問的弟弟傑夫．芮契提（Jeff Ricchetti）擔任說客，爭取美國認可高端疫苗，除此之外，也擴大在拜登政府內部的影響力。

CNBC取得最新遊說揭露報告指出，高端是在本月中旬聘請拜登高級顧問芮契提（Steve Ricchetti）的弟弟傑夫．芮契提擔任說客，任務是「外國旅客赴美所接受的新冠疫苗相關事項」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）目前尚未將已經接種高端疫苗的旅客列入認可清單，CNBC指出，高端聘請傑夫．芮契提，代表試圖讓接種高端疫苗的旅客受到華府認可的最新努力，同時擴大在拜登政府內部的影響力。

針對報導，高端及傑夫．芮契提都未回應。

根據公開資料，傑夫．芮契提是高端第一位聘請的說客，他在拜登政府上任後迎來許多新客戶，包括亞馬遜。傑夫．芮契提的哥哥芮契提直接參與協助拜登的1兆美元基礎建設法案獲得國會通過。

傑夫．芮契提先前的客戶還包括英國藥廠葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）等，不過他今年初告訴CNBC，不打算繼續代表客戶直接與白宮接觸。