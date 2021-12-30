發生於19年前的台中后豐大橋陳姓女教師命案，死者男友王淇政、王男友人洪世緯被控殺人，各遭判刑15年、12年6月定讞入獄，台中高分院再審將2人改判無罪，但最高法院認為全案尚有6項疑點待查，2020年5月撤銷再審無罪判決，發回再更審。台中高分院更一審今天判決2人無罪。

過去19年，王、洪2人先是被判15年、12年6月徒刑，之後獲判無罪後又再度進入法院，又遭撤銷無罪判決，經發回更審後，台中高分院更一審又判2人無罪，第三度大轉折。

根據調查，2002年12月7日凌晨，陳女在后豐大橋墜橋身亡，檢方一度認定是自殺，將王、洪不起訴，但家屬聲請再議，事後檢方找到目擊證人王清雲，王清雲指證他看見王自後面抱住陳女，另洪抬起陳女雙腳作勢往橋下丟，還聽到王說「如果要分手，就要讓妳死」，案情急轉直下，變成為殺人案，王、洪2人被判刑確定並入獄服刑。

事後王淇政向監察院陳情，並聲請再審，台中高分院認為根據法醫鑑定報告，死者為頭下腳上垂直墜橋，無從認定死者為自殺，駁回再審，王提抗告，最高法院認為王清雲證詞前後不一，罕見地自為裁准再審。去年底，台中高分院再審改判王、洪2人無罪。

不過，檢方不服再審判決，提起上訴。最高法院認為台中高分院無罪判決理由過於草率，撤銷無罪判決，發回再更審。

最高法院提出6項疑點仍待調查釐清，包括王清雲初供證詞，與另名騎機車經過的證人證詞相符，都一致指稱當時2男1女在橋上，聽見2聲救命呼救聲後，女子就墜橋，再審判決為何不採信這些證詞，理由何在？其次，再審判決引用監察院調查報告，認定模擬案發時，2名男子無法合力抱起掙扎女子，但再審未查證模擬人員體重體型，是否與被告2人相符。

另死者衣褲沾有白色不明物質，再審認定是沾到橋的護欄，認為陳女是自殺，卻未函詢刑事鑑定機構，即輕率認定她是赤足下車後跳橋，腳底「明顯」沾到粉塵，應深入查明釐清。

此外，洪世緯辯稱開車載王男與陳女談判後就單獨離開，這部分與證人指證不同，亦有再調查必要；陳女墜落處有2只手錶，再審判決認定均是陳女所有，與常情不符，也須釐清。