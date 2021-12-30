萬和宮邀請書法老師張茂樹及學員10餘位等，開始書寫春聯送信眾，滿足鄉親的需求。（萬和宮提供）

萬和宮邀請書法老師張茂樹及學員10餘位等，開始書寫春聯送信眾，滿足鄉親的需求。（萬和宮提供）

迎香火鼎盛的台中市萬和宮接壬寅虎年，民國111年元旦開始受理植福斗、敬點光明燈、文昌燈以及安奉太歲；元月28日上午舉辦辛丑牛年謝斗法會，29日上午贈送春聯。萬和宮董事長蕭清杰說，元旦開始萬和宮在萬和文化大樓二樓禮堂，安裝12部電腦，由志工及工讀生熱誠為信眾服務。

蕭清杰說，敬點光明燈、文昌燈、安奉太歲及植福斗，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮每年重要祈安活動。「燈」象徵光明與希望，也含意智慧與福報；光明燈如同在黑暗中光芒，猶如六祖壇經中說的「一燈能除千年暗。」照亮未來的人生。

萬和宮的光明燈及文昌燈均透過電腦依登記先後順序排列。新春期間萬和宮祈福活動還包括：元月28日（農曆12月26日）上午舉行辛丑牛年謝斗法會。元月29日（農曆12月27日）上午，贈送書法名家春聯。

蕭清杰指出，元月31日除夕夜，萬和宮於晚間10時關廟門，11時15分開廟門，全體董監事、信眾依序進入正殿團拜，祈求媽祖保佑信眾在新的一年平安、健康又順利，揭開歡樂春節假期序幕。

2月10日（農曆元月10日）舉辦壬寅虎年植斗法會。2月15日、慶祝元宵節、上元天官大帝聖誕，萬和宮白天誦經祈福，晚間八點在廣場配合台中市政府文化局規劃的「台中媽祖國際觀光文化節活動」演出歌仔戲，並贈送賀節小燈籠及摸彩，盛況可期。