美股基金漲多近期雖陸續出現獲利了解賣壓 但美股仍是大部份法人2022年最看好主要標的之一。

根據統計，截至12月29日為止，S&P 500指數今年來漲幅逾27.5％，美股基金普遍也交出亮麗好報酬率，表現佳的美股基金今年來績效甚至達3成以上。即使今年漲幅不小，美股依然是相當多法人持續看好的主要標的，主要是因在美股之中仍可以找到不少高品質類股，

保德信投資管理部協理許豑勻表示，根據預估，2022年美股企業獲利將再成長近一成，其中，科技、醫療、消費有望成為表現相對亮眼的產業；在獲利挹注下，截至今年11月中，美股的股票回購金額已突破一兆美元，再度刷新紀錄規模，高盛更預期，企業累積龐大資金動能，預期2022年美股回購需求可達3500億美元，將超越2021年的3000億美元。因此，持續看好美股後續表現。

中租投顧副總經理蘇皓毅也表示，由於2022年在通膨與資金退場議題，預期市場波動將逐漸向上，在選擇投資標的之際，更應從經濟基本面以及企業獲利進行挑選。其中美國仍然是全球經濟成長主要動力來源，持續看好其後續表現。