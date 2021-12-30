倒數迎連假，2022年元旦連續假期自12月31日至2022年1月2日，因應各地跨年及迎曙光活動皆已陸續公，公路總局預估各地觀光風景區及活動地點將在30日下午湧現車潮，並列舉易塞車區域，高公局也預測國道壅塞路段以及好走路段，讓民眾及早安排路線，順利出遊。

另外，依中央氣象局預報，元旦連假台灣東半部及大台北地區雲多偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴。而觀光局統計，連假首日苗栗、台中、台南及高雄訂房率約8成，宜花東地區亦有7成，因此估計大量跨年及旅遊車潮。

高公局透過近年元旦連假交通特性資料及大數據分析，提供每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考，如元旦連假前一日（12月30日）上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時，另自連假首日（12月31日）5時起即出現車多至16時始紓解。

高公局建議欲前往東部地區民眾，請多搭乘公共運輸，或改走台9線替代道路避開國5尖峰時段壅塞。其他好走路段如下：

1. 12月31日、1月1日，西部國道南向用路人，請多利用下午13時後出發；國5南向用路人，請多利用下午17時後出發。

2. 1月1日、2日，西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。

公路總局則預估省道主要幹道部分將在12月30日晚間至12月31日上午將開始出現返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計自1月1日中午起至1月2日全日。預估易壅塞的路段及時段如下：

1. 台9線蘇花路廊（蘇澳至花蓮）南向12月31日4-8時；北向1月1日12-20時及1月2日11-19時。

2. 台9線南迴公路屏東往台東12月31日10-15時；台東往屏東1月2日15-19時。

3. 台1線水底寮至楓港路段，南向12月31日10-15時及1月1日9-15時；北向1月1日15-19時、1月2日15-21時。

4. 台61線鳳鼻至香山路段，南向12月30日17-19時、12月31日10-13時、1月1日10-12時；北向12月30日17-19時、1月1日16-19時、1月2日19-20時。

5. 台61線竹南路段，南向12月31日10-13時；北向1月1日至1月2日15-21時。

6. 台61線中彰大橋路段，南向12月31日10-13時；北向1月1日至1月2日14-18時。

至於連接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中環線、台86線關廟交流道、台18線中埔交流道等，預估易壅塞時段分布於12月30日晚間、12月31日至1月2日上午時段，及1月1日至1月2日下午時段。

公路總局轄管省道周邊的跨年晚會，包含：淡水漁人碼頭（台2線、台2乙線、台15線）、桃園高鐵站（台31線）、劍湖山（台3線）、宜蘭新月廣場（台7線）、清境農場（台14甲線）、日月潭（台21線）、義大世界（台29線）、屏東市千禧公園（台24線）、里港河堤公園（台3線）、東港溪畔（台17線）、玉皇宮（台24線、台27線）等。

另有，迎曙光熱門地點：合歡山（台14甲線）、阿里山（台18線）、三仙台（台11線）、太麻里千禧曙光紀念園區（台9線）及墾丁龍磐公園（台26線）等地點。

觀光風景地區鄰近路段，包含台2線萬里~大武崙及福隆~瑞濱路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台3線苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段等，預估假期間每日有車多甚至壅塞情形發生。

提醒用路人，夜間及清晨時段駕駛應隨時留意路況，並請勿疲勞駕駛，並可善用1968App查詢即時國道路況，或透過幸福公路App免付費服務專線，詢問如公路總局轄管監理、運輸和工程等業務。