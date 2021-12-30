香港恒生指數30日早盤小幅開高，維持窄幅震盪格局。

恒指30日開高43點，報23130點；截至10點5分，報23198.54點，上漲112點，漲幅0.49％。

國指開高12點，報8111點；現報8143.36點，上漲44.6點，漲幅0.55％。

紅籌指數現報3914.19點，下跌2.98點，跌幅0.08％。

恒生科技指數29日創新低，30日低開1點，報5470點。

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