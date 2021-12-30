恒指早盤小幅開高 窄幅震盪 10:322021/12/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數30日早盤小幅開高，維持窄幅震盪格局。 恒指30日開高43點，報23130點；截至10點5分，報23198.54點，上漲112點，漲幅0.49％。 國指開高12點，報8111點；現報8143.36點，上漲44.6點，漲幅0.55％。 紅籌指數現報3914.19點，下跌2.98點，跌幅0.08％。 恒生科技指數29日創新低，30日低開1點，報5470點。 在岸人幣收盤 微跌1個基點 美中古車漲幅 超越比特幣 #早盤 #漲幅 #現報 #恒指 #窄幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股出口導向ETF 後市帶勁 04:102021/12/28 投資理財 年底交投平淡 美股早盤漲逾百點 特斯拉衝高後回跌 23:002021/12/29 財經 台股早盤開高 再度衝上萬八關卡 09:212021/12/27 財經 《盤後解析》電金聯手 台股續過18200關 14:322021/12/29 財經 股匯雙升 台積電漲9元 台股狂漲147點 飆上18196收盤新高 13:562021/12/28 財經 集團年底作帳續增溫 台股早盤指數再創歷史高 09:332021/12/29 財經 上證指數收漲14點 中止連兩跌 16:092021/12/28 財經 那斯達克2021年漲幅恐輸標普指數 5年來首見 09:142021/12/29 財經 恒指收挫194點終止連漲 科指創新低 17:002021/12/29 財經 美股擁耶誕行情 首日漲聲20年最響 04:102021/12/30 全球財經 大型權值電子股領漲 台股早盤再創歷史高 09:222021/12/28 財經 財經熱門新聞 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 獨／超爽！長榮海運年終獎金落袋 狂撒40個月 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 長榮爽發40個月年終！網嗨爆全跪了：幸福企業 - 財經 華燈初上夯爆！2檔飆股洩端倪 謝金河預告：這產業要翻身了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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