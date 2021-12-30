2021年薪資中位數僅50.1萬元，代表有過半數的人平均月薪不到4.2萬元，對此，一名網友好奇說「到底有哪些工作可以年薪不到50萬？」引起網友討論，不少人崩潰喊，很多人月薪連3萬都沒有，而且中小企業哪有人在發年終？其中又以「餐飲業」最多人點名，大嘆超血汗又少有年終獎金。

一名網友日前在PTT上發文表示，今年台灣年薪中位數為50.1萬元，代表近半的受雇者年薪不到50萬，真的有這麼誇張嗎？因為如果月薪有35K，乘以14個月，這樣年薪保底就有49萬，到底哪些正職工作可以年薪不到50萬？

貼文引起網友熱議，「南部低端都22K」、「 一堆人月薪不到3萬」、「南部人薪水真的低到不可思議」、「很多中小企業根本沒年終，哪裡來14個月」、「你以為年終隨便都有嗎」、「雙北工作一個月只領3萬的人也不少」、「幾乎所有連鎖超商賣場裡看到的都是啊」、「很多上市公司的基層都是固定一個月」、「服務業幾乎都沒有」。

其中被點名最多次的就是「餐飲業」，不少網友感嘆說，做餐飲業的人真的蠻血汗的，本來薪水就沒有很高，且逢年過節就是加班加到滿，但幾乎都沒有年終獎金。「南部餐飲店長月薪不到35K還沒年終」、「沒看王品今年就是沒年終嗎？」

根據主計總處統計，2021年薪資中位數最高的產業是金融及保險業（96.9萬），接著是出版、影音製作、傳播及資通訊服務業（71.5萬），第三名則是專業科學及技術服務業、醫療保健及社會工作服務業（60萬）；而薪資中位數相對較低的產業則是「藝術娛樂與休閒服務業」、「住宿餐飲業」以及「教育業」。