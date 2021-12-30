男星吳尊擁有一張俊俏臉龐和高顏值，在剛出道時被封為「汶萊王子」，吳尊父親在汶萊經營地產公司，是著名的地產大亨，也是當地有名望的家族，不過吳尊近日卻傳出，帶著妻小從汶萊移居到上海。

吳尊近期帶著老婆和一對子女從汶萊到大陸工作，一家人結束隔離後，吳尊也在微博曬出，劉畊宏、陳小春夫妻聚會照，並發文：「這一趟行程將會是豐富多彩，有家人在身邊，我就可以待很長一段時間...接下來幾個月好興奮...可以認真的拍攝啦。」吳尊這段貼文也被網推論為他移居上海的前奏。

接著吳尊則帶著妻小旅遊走透透，現身上海、北京環球影城，吳尊還被眼尖網友發現，他身上穿的羽絨外套竟然要價人民幣1萬1（約台幣4萬7千元），一對子女則穿平價品牌，老婆則是被指穿得單薄，一度引發網討論，而吳尊最新行程則是來到度假勝地三亞，吳尊直呼：「從冬天的上海轉到夏天的三亞」，他也實現曾答應兒子一起跟魚在房間睡覺的承諾。

野生吳尊現身北京環球影城。（圖／取材自微博）

42歲吳尊以男團「飛輪海」出道，之後以《東方茱麗葉》、《花樣少年少女》等戲，奠定偶像劇一哥的地位，隨著吳尊在2013年出書認了隱婚生女，吳尊也大方以人夫、人父的身分登上真人秀，他接連在《爸爸回來了》、《爸爸去那兒》、《婚前21天》公開天倫樂，也讓吳尊成為新一代的新好男人和好爸爸代表。