朱男在網路留下恐嚇言論。（警方提供）

恐嚇學鄭捷炸101 32歲工人到案：打遊戲不爽亂發洩

北市刑大日前獲報，有網友在Youtube影片評論區，留言：「林北絕對學鄭捷，去放火殺人，跨年炸101民眾、總統府升旗也炸」，引發恐慌，警方循線追查後，23日在新北市土城區，逮捕留言的32歲朱姓工人，他表示是因玩遊戲不爽，才會亂發洩留言。

北市刑大指出，網友日前在Youtube一段有關「爐石戰記」的遊戲影片中，發現有人留言要殺人放火、炸101民眾，經調閱IP追查，鎖定朱姓男子，23日前往朱住家逮人，並查扣他的電腦。

警方調查，朱男平時在某加工廠擔任技工，生活單純，被捕時也還在打遊戲，他供稱留言當天是因為遊戲打輸心情不爽，才會隨便亂留言發洩心情，完全沒有任何犯案行動，警方在他家中也沒有找到相關的危險物品。

朱對自己草率行為感到後悔，警方偵訊後，依恐嚇公眾罪將他送辦，警方呼籲，在網路上放話仿效殺人，涉及違反刑法第151條「恐嚇公眾罪」，可處2年以下有期徒刑，切勿以身試法。