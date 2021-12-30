搶攻跨年商機，樂多多集團旗下肉多多火鍋宣布，台北捷運沿線10家門店，都將營業到凌晨4點，不管是要先吃飽、再到市政府跨年看煙火，或是看完煙火之後，想找個地方打牙祭都可，希望全力搶攻疫情逐漸解封後，首場大型活動周邊商機。

為迎接跨年，台北捷運將從12月31日清晨6時，營運至明年1月1日深夜12時，連續營運42小時，跨年當日下午3時過後不開放自行車及大型寵物車搭乘捷運，晚間7時開始以最密班距行駛，板南線最短2分鐘1班、淡水信義線3分鐘1班並延駛至象山站。

台北101大樓前的跨年，已經成為疫情逐漸解封後，全台最受矚目的大型活動，隨著預告氣溫下滑所帶來的寒意襲人，不管是提前吃飽飽來迎接跨年，還是跨年倒數之後的飢腸轆轆，台北捷運沿線10家門店，四面八方都有開到凌晨4點的肉多多火鍋，搭配精選肉盤，與內含蔬食區、韓風霜淇淋、自助冰淇淋與飲料吧的「蔬食自助吧」。

肉多多火鍋主打的「爆炒系列湯底」，香氣的渲染力同樣來勢洶洶，其中最令鍋物饕客擋不住誘惑的，是業界少見的「爆炒川府麻辣湯」，燈籠椒、子彈椒、茴香、甘草等辛香料食材，經由熱的鍋氣爆香，更能突顯麻香與辣度。基底湯從原先的昆布湯，進化成由豬雞骨熬製的白湯，更提升湯底的厚度與香醇。