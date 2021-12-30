被南韓網友喻為「最強狗仔」的「dispatch」（簡稱D社），創社以來曾拍到多對明星情侶檔，而且命中率幾乎百分百，讓他們成為網友們心目中最有公信力的媒體。而隨著新的一年到來，D社依照慣例都會在元旦時公佈「元旦情侶」或是「元旦夫妻」，而網路上也開始出現預測名單到處瘋傳引發熱議。

D社過去曾多次在新年的第一天公佈最新的情侶名單，像是G-DRAGON和李周妍、玄彬和孫藝真（孫藝珍）、金俊秀和哈妮、EXO KAI和BLACKPINK Jennie等多位大咖明星，甚至拍到許多戀愛鐵證，讓當事人啞口無言只能公開戀情，也經常讓粉絲們大吃一驚、心碎一地。

而2022年即將到來，南韓論壇上也開始出現「元旦情侶預測名單」，除了先前被網友抓到使用同款手機與手機殼的NCT楷燦與ITZY留真外，防彈少年團（BTS）柾國與TWICE Sana、Seventeen珉奎與TWICE娜璉、Super Junior銀赫與Red Velvet的Irene、IU與朴敘俊、李敏鎬與妍雨，因合作《無法抗拒的他》傳出假戲真做的韓韶禧與宋江，以及最近傳出已偷偷交往2年卻遭到經紀公司否認的BLACKPINK Jisoo與孫興慜，都在網友的元旦情侶預測名單中。

另外，在2021年元旦半D社拍到熱戀鐵證隨即公開戀情的玄彬和孫藝真，也因年紀相仿也到了適婚年齡，因此也被網友預測為最可能宣布元旦結婚的情侶檔，再度引發話題。