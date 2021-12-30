台積電(2330)擬持續建新廠，相關供應鏈可望持續受惠，帆宣(6196)第四季營收將再創新高，今年業績也確立將創新高紀錄，今股價一度漲停達195元創新高價。

受惠晶圓廠擴產，工程收入增加，帆宣(6196)11月營收達42.19億元新高，比10月新高30.62億元再跳增37.75%，且年增63.11%，第四季營收將再創新高，今年業績也確立將創新高紀錄。

帆宣今年前三季營運創新高，第四季半導體旺季業續更佳，營收將逐季上揚，今年營運將同創新高。展望明年，目前公司在手訂單創新高，能見度直達明後年，有利明年維持成長動能，營運再創高。

受惠於晶圓代工龍頭建廠及推進先進製程，帆宣第三季及前三季營收同步攀高。

帆宣從事機電統包工程等業務，也是ASML供應鏈，今年隨著全球晶圓廠擴產，帶動設備、耗材需求，前三季營運創新高，每股純益5.63元。1~11月合併營收302.31億元，年增34.01%。

展望第四季，隨著半導體業續旺，公司第四季業績有望再比第三季穩定成長並創新高，帶動今年全年營收成長達3成以上，優於預期。全年每股淨利估達7元之上。

帆宣持續受惠晶圓代工廠擴廠需求，至今年10月底，公司在手訂單逾500億元，創歷年新高，訂單看到2023年。法人估公司明年營收可望再比今年成長逾二成，並再創新高，隨著半導體廠陸續完工，設備、材料入帳，有望進一步拉升公司業績與毛利率，明年挑戰賺進一個股本。

帆宣第三季合併營收83.7億元、季增4.5%，寫下單季新高紀錄，單季每股淨利約2.38元，再優於第二季的2.14元。

帆宣前三季營收229.49億元創新高，年增約28%；營業利益12.23億元，年增近35%；歸屬母公司淨利10.55億元，年增約48.7%，並且已逾去年全年的9.13億元，提前達成創下年度新高的紀錄；前三季每股純益5.63元，已超越去年整年度的4.88元水準。