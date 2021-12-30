2021台股封關日，營建股在政策積極打炒房下，市場人氣低迷，以中低價位股表現較為活絡，日勝生(2547)挾著實施庫藏股制，漲幅逼近3%、新建(2516)及皇昌(2543)漲幅都在1%以上，高價股中的華固(2548)及長虹(5534)等勉強維持在平盤上方。

中信房屋總經理張世宗表示，央行12月16日祭出第四回選擇性信用管制，再次限縮特定房貸戶的貸款成數，造成買方觀望而縮手，中南部因產業投資而造就的熱絡交易也見到降溫，央行政策確實奏效。

目前市場多預估2022年下半年將有升息的可能，最快甚至在第二季就會啟動，一旦寬鬆政策落日，消費者心理層面或多或少都將受到衝擊，房市短期發生震盪也不無可能，不過以全年度的格局來看，房市終究還是將回歸於基本面，隨著國內經濟的成長，估將維持穩健的發展。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，國內經濟穩定復甦，加上市場資金潮挹注，台商回流、民間投資增，明年經濟前景值得期待，房市基本面看好，但房市仍有貨幣緊縮、房市政策以及市場超額供給等變數，買氣難有爆發性擴量，預期2022房市呈「量平價緩漲」格局，全年交易量估34.5~35.5萬棟之間，較2021年持平或小增3%。