韓國SK Hynix於30日表示，自己於2020年收購美國英特爾NAND(快閃記憶體)業務一事，已獲得包括美國、韓國、甚至傳說會從中作梗的中國大陸首肯。

在得到這8個國家同意後，SK Hynix可謂完成收購的第一階段。同時，SK Hynix也要支付這樁90億美元收購案的7成8金額，約70億美元給英特爾。

這樁跨國半導體併購，目前看起來是韓美雙贏情況。

對英特爾來說，可以專心研發市場規模較小，但利潤較高的Optane，一種獨立的記憶體裝置。而以SK海力士而言，雖砸下天價收購金，但可以鞏固自己記憶體產品的全球地位。

NAND主要用於在智慧手機，以及資料中心伺服器等方面。而SK海力士在美國矽谷的子公司Solidigm，將扛起管理新購入的NAND事務。

此併購案的第二階段，預計最快可在2025年3月完成。屆時，這家韓國第2大半導體業者，也要付清全球晶片龍頭剩下的20億美元。