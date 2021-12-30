媒體日前公布民調，副總統賴清德2024總統支持度居冠，其支持度在公投後還上升5個百分點，桃園市市長鄭文燦民調則始終吊車尾。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，賴的高民調讓總統蔡英文「芒刺在背」，故蔡急推大新竹升格，就是想若桃園留不住還有新竹；然在大新竹反對聲浪下，蔡的算盤恐打翻，且一旦2022桃園輸掉蔡便不具2024主導權，將正式進入「賴清德時代」。

吳子嘉29日接受香港媒體《中評社》訪問表示，《美麗島電子報》近期三次民調顯示，賴清德在「誰最適合做我們下一屆的總統」穩居冠軍，且他的支持度還比公投前高出5個百分點，被稱為「東宮太子」的鄭文燦則吊車尾，與民調穩定上升的賴呈兩樣情。

吳子嘉認為，蔡英文會在公投後立即下令要求立法院修訂《地制法》，並強推大新竹合併升格，就是考量一旦桃園留不住，還有「第七都」新竹一拚的機會；但如今林智堅在反對聲浪下表態不選首任大新竹市長，恐讓蔡的如意算盤功敗垂成，而大新竹粗暴升格的背後，隱含著蔡對權力的焦慮。

針對未來局勢，吳子嘉分析，民進黨現階段雖仍定於一尊，但若最後大新竹合併升格失敗，2022桃園也輸掉，蔡英文將不再擁有2024主導權，也宣告明年底起就會開始進入「賴清德時代」。