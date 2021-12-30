楊姓工程師因岳父不願資助他買房，對妻子娘家家族不滿，去年與任職台灣大學的妻子搬至員工宿舍，斷絕與娘家往來，憤而在台大宿舍內以「獵殺習近平革命組織」組織為名，假冒岳父母、娘家成員是組織成員，寄送大量恐嚇電子郵件給金管會主委黃天牧及調查局。台北地檢署30日依偽造文書、恐嚇罪起訴楊男。

起訴指出，楊男2013年在經濟部智財局擔任替代役男，退伍後歷任數家公司的專利工程師，2016年與任職台大圖書館的邱姓妻子結婚，2019年住進岳父買給妻子的北市房屋，但楊在居住期間與開設建築師事務所的吳姓鄰居關係不睦，認為妻子流產是吳男發生噪音所致，想要搬家，請求投資房產有成的岳父資助。

不過楊的岳父不願資助楊另購新房，且以楊的老家桃園地區房價低廉為由，建議楊要自己在桃園買房，楊男因此認為岳父瞧不起他及其原生家庭，加上小姨子也拒絕借款購屋，楊對岳父、岳母等娘家成員心生怨懟。

去年7月，楊男與妻子搬離岳父買的房子，一起搬到妻子任職的台大圖書館員工宿舍「修齊會館」居住，夫妻並與岳父、娘家斷絕往來。

楊為了抒發對岳父及娘家不滿，佯以「獵殺習近平革命組織」團體名義，指該團體是捍衛胡錦濤主席及其心腹執行斬草除根計畫，須獵殺習近平為反制，團體委由楊男岳父當顧問，以炒股及炒房籌措經費，岳母及吳姓鄰居同列「獵習不動產投顧」，小姨子為第二總司令，楊男服役同袍為首席總司令。

楊並假冒這些人名義，以第一人稱具文之反串手法，寄發大量恐嚇電子郵件給金管會主委黃天牧、法務部調查局等電子信箱，金管會將全案移請調查局偵辦。

調查局今年8月搜索楊男居住的台大「修齊會館」宿舍，查扣楊男夫婦的一批手機、筆電、電腦、硬碟、隨身碟等物。