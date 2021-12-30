優質偶像王力宏8年前與李靚蕾閃婚，兩人生下2女1子，先前夫妻倆常在家中舉行聚會，邀大批親友來家中過節，溫馨甜蜜氛圍令人稱羨，未料近日李靚蕾毀滅式爆料，抖出兩人婚變不堪真相，王力宏起初不肯鬆手豪宅，稱願意免費讓前妻跟孩子們住18年，之後才退步表示會將豪宅過到前妻名下，但李靚蕾拒絕，回應相信法官的分產判決，消息一出，王力宏過去深情形象幻滅，名嘴許聖梅更說，從過去兩人第一次同框的畫面看來，王力宏只注意鏡頭，直指根本是「假恩愛」。

近日謝震武在《震震有詞》中聊到蕾宏婚變八卦，謝震武問歷經王力宏這樁毀滅性婚變後，外界之後對名人曬恩愛是否都會打上問號，心理分析專家邱文仁說，就她看來，認為李靚蕾為了維持心理的一致性，多年來無意間默默縱容了另一半的荒唐行為，將錯怪到自己身上，第一時間以為是自己太多疑，但其實她已經藏了這件事許久，但當王力宏提出離婚，更指主因是要保護外面的小三時，才讓李靚蕾徹底覺醒。

李靚蕾拒絕接受王力宏讓出豪宅，認為法律將作出公平判決。（圖／中時資料照片）

許聖梅進一步說，王力宏宣布離婚後，回頭看兩人過去曬恩愛的影片就發現有許多不對勁之處，其中兩人曾在鏡頭前上演餵食秀，王力宏拿著食物餵李靚蕾，「可是王力宏從來都沒有把李靚蕾看在眼裡，因為他永遠看著鏡頭」，所以就只是象徵性地把食物放到李靚蕾眼前，最後還是李靚蕾自己晃來晃去上前咬住食物，「那個根本就是一個假恩愛」。

許聖梅回憶王力宏、李靚蕾過往曬恩愛真相。（圖／翻攝自高點電視 Youtube）

許聖梅表示，從王力宏的行為看來，「他根本不在乎李靚蕾，他在乎的是鏡頭」，一旁的丁學偉則回聽起來就好像是「寵物」一樣，謝震武也說像是在玩遊戲，一人蒙著眼睛，另一個拿東西，蒙著眼睛的人要去找食物吃東西，當時的動作對照今日的離婚，可說一切似乎早有徵兆。