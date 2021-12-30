一名住在台灣的波蘭正妹Anna，小時候因不喜歡吃東西，爸媽非常擔心她的健康狀況，沒想到她來到台灣後食慾大開，光是早餐店就可以吃掉200元，還因此被爸爸罵了一頓，提醒她要克制一點，令她忍不住說，「我來台灣後，才開始懂得吃是一種享受」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（29）日上傳影片中，來自波蘭的Anna指出，很喜歡台灣的早餐店，餐點中西式都有，非常多元化，她認為台灣的早餐店有一大特點，就是讓她有被愛的感覺，因為她常常得一早起床為孩子準備早餐，但卻沒有人為她準備，而台灣的早餐店就是她的幸福來源。

Anna在早餐店中點了鱈魚丹麥堡、起司蛋餅、蔥抓餅、蘿蔔糕及一杯大熱奶茶，一共200元，她還因此被爸爸罵了一頓，認為她吃太多，應該要克制一點，Anna透露，自己小時候不太愛吃東西，爸媽很擔心她的身體健康，「我來台灣後，才開始懂得吃是一種享受」。

Anna說她來台灣後，曾經想要報名大胃王比賽，但礙於要照顧小孩，沒辦法參加，她也坦言，很會吃其實是一件很尷尬的事情，和朋友去吃火鍋，她想再加點，卻因為朋友都吃飽了，而不好意思，她明白爸爸為什麼會一直叮囑她不要吃太多，「但偶爾多吃一點，心情卻非常好」。