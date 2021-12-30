2022年市場持續看好美股展望，然要法人提醒要留意四大投資變數。

跨年行情正展開，美股近期動能強勁，在耶誕節後，S&P500指數在本周持續創歷史新高。資本集團認為美國經濟體質佳仍將持續穩健成長，預估年成長率為2.5％~3％，然而要留意四大變數分別是一、通膨壓力延續、二、資金退場以及三、Omicron變種病毒帶來的影響，四、須關注美國2022年11月的期中選舉結果。

依照歷史經驗，儘管期中選舉對市場長期看法不會有太大的改變，資本集團預期2022年期中選舉應該會如往年一樣，不會對金融市場造成決定性的結果，惟投資人須要留意短期波動上升造成股市波動。

在疫情後，過去低利環境及貨幣寬鬆帶動下，多數股票與債券資產價格已被推升到高位，要從中發掘仍具成長潛力的投資標的顯得相較困難。資本集團表示，鑒於當前市場的不確定性，審慎選股和投資多元化將比以往更重要，除了布局長期具成長潛力的產業，同時也要參與循環性類股復甦機會。

就短期來看，聯邦低碳目標多重資產基金經理人周鉦凱表示，美國11月個人消費者支出與所得報告顯示，個人消費支出月增0.6％，符合市場預期；在所得方面，美國就業市場強勁帶動工資上漲0.5％、個人所得增長0.4％，加上個人累積儲蓄依舊偏高，預期未來將維持強勁的消費動能，未來可靜待明年1月份美股回補行情帶動。