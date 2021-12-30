我國旅日大咖球星陳偉殷、陽岱鋼本季過得不太順遂，待在一軍時間很短，日媒《BaseBall Channel》前陣子批陳偉殷是「繳出失敗賽季左投老將」，而最近日媒筆下不留情，《AERA》今天點出太平洋聯盟及中央聯盟「CP值不佳球員」，陳偉殷和陽岱鋼都在列。

日媒《AERA》刊載棒球作家西尾典文專文，點出太平洋聯盟及中央聯盟「無用投資」，其中豪門巨人就遭點名，隊內有多筆「CP值不佳」投資，如洋將譚姆斯(Eric Thames)打1場就離隊、史莫克(Justin Smoak)6月返鄉，他們在兩人身上砸了4億3500萬日圓。

另外還有本季轉來的問題球員中田翔，他在火腿因「毆打隊友」事件遭禁賽，但巨人監督原辰德選擇給他再一次機會，不過來到巨人他的表現仍不佳，本季他在一軍出賽34場，91打數敲14安、3支全壘打及7分打點，打擊率只有悽慘的.154。

再來是陽岱鋼，今年他在一軍僅出賽7場，成績是7打數1安打，季初他更連二軍都待不穩，好在之後仍重返球場，他在二軍一共出賽56場，打擊率.238，另有6轟、22分打點，而本季是他在巨人的最後一年，最後他選擇離開球隊。

《AERA》還提到阪神虎，洋炮小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)、陳偉殷都在名單中，陳偉殷年薪約200萬美元，本季在一軍僅出賽2場，之後下放二軍就沒有再回歸，西尾典文更提到，若小羅哈斯、陳偉殷明年球季表現依舊低迷，球隊很有可能在季中提前放棄他們。