大陸紫光集團29日晚間發布公告，集團等七家企業實質合併重整案第二次債權人會議暨出資人組會議當日召開，重整計畫獲表決通過。

公告顯示，這次會議設立有財產擔保債權組、普通債權組以及出資人組進行分組表決。經統計表決結果，各組均已表決通過《紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整案重整計畫（草案）》。管理人後續將依法向北京一中院提出裁定批准《重整計畫（草案）》的申請。

《21世紀經濟報導》報導指出，紫光集團重整案戰略投資方600億元(人民幣，下同)規模的戰投資金將於明年3月31日前到位。

紫光股份和紫光國微本月上旬發布公告，披露紫光集團等七家企業實質合併重整案新進展，管理人確定北京智路資產管理有限公司和北京建廣資產理有限公司作為牽頭方組成的聯合體為戰略投資者。

《上海證券報》曾報導稱，智路建廣聯合體提出的方案現金出資達600億元，將全部用於向債權人清償，有望最終實現95％至100％的清償。