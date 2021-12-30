變種病毒Omicron在全球快速擴散，尤其消費重鎮歐美市場，多國政府因此重啟防疫管制，台灣經濟研究院評估，恐將打擊全球需求，進而影響經濟復甦，台灣製造氣景氣面臨壓力。11月台灣整體製造業景氣信號值15.28分，燈號連續二個月維持持平的綠燈表現。

台灣經濟研究院30日發布2021年11月整體製造業景氣概況。台經院景氣預測中心表示，國內製造業進出口、外銷訂單及生產等經濟數據續呈雙位數成長，仍需對抗變種病毒擴散、高通膨可能加速，以及緊縮貨幣政策等不利因素，景氣信號值僅從2021年10月的15.14分，略增加0.14分至11月的15.28分。

就細部產業來看，台經院指出，產業占比權重最高的電子零組件業，受惠於5G、車用等相關晶片需求持續，出口、外銷訂單及生產等年增率續呈雙位數成長，惟部分客戶進行庫存調整及比較基期逐季墊高下，影響售價面、原物料投入面表現，致11月本產業景氣燈號，持續維持10月代表景氣持平的綠燈。