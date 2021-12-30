榮成（1909）、淡江大學產學合作，明年啟動研究計畫，藉由淡大教授團隊之技術專業，精進企業ESG永續發展，第一年產學計畫將針對廢水處理改善、清潔生產及環境永續三大面向進行探討。

榮成表示，本計畫將針對紙廠之零碳排、污染預防與減廢、能資源整合利用、AI程序控制等議題，進行多年期研發，落實清潔與智慧生產，達成榮成ESG永續發展，並以爭取國家企業環保獎為目標，期能成為台灣紙業達成聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs）的領導廠商。

第一年產學計畫將針對廢水處理改善、清潔生產及環境永續三大面向進行探討，包括研究 Fenton 系統效率提升方法，進而探討鐵污泥減量資源化方法；盤查與分析各製程單元與汽電廠能源利用效率、建立合理蒸氣與電力 攤提成本；依據ISO14067：2018 進行產品碳足跡分析。

榮成為亞洲前十大、台灣第二大的工紙大廠，專注低碳造紙及綠色包裝，致力於高效率利用資源的五項環保高新技術，並重視循環經濟、節能減碳、清潔生產等永續議題，本次產學研究合作，由淡江大學工學院李宗翰院長帶領水資源及環境工程學系高思懷教授團隊、化學工程及材料工程學系張煖教授團隊，簽訂合作計畫書。