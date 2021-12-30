宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜2018年涉入頭城全鎮更換LED燈弊案，洩漏廠商標案最低底標價，從中收取300萬元賄款，遭新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴，未料檢方又查出他2015年曾收受林姓鎮民90萬元賄款，安插其子女進入鎮立幼兒園及清潔隊就職，追加起訴。新北地院今宣判，判處曹乾舜6年6月徒刑、褫奪公權4年，全案可上訴。

頭城鎮公所2018年進行換裝LED燈泡工程案，莊姓男子專職引薦國內廠商投標政府LED燈案，透過地方人士找曹乾舜行賄，曹乾舜考量年底即將舉行鄉鎮市長選舉，便口頭答應稱「我會盡量」，之後指示鎮公所將全鎮路燈汰換成LED燈，並按莊男提供的資料進行標案規畫，暗示職員讓莊男建議的公司得標，而曹乾舜事後也獲得300萬元賄款。

新北地檢署偵辦期間，又查出曹乾舜涉嫌收賄安插公職，頭城鎮立幼兒園2015年間曾公開甄選教保員，鎮民林男得知後，便向曹乾舜透露願意支付40萬元買職位，隨後到曹男住所交付現金，而林男女兒被錄用後，林男又得知鎮公所在進行清潔人員甄選，便再度向曹乾舜請託，支付50萬元賄金買職位。曹乾舜雖坦承犯行，並繳回犯罪所得90萬元，但仍被檢方追加起訴貪汙罪嫌。

新北地院認為，曹乾舜3次犯罪行為已嚴重破壞公務員廉潔形象，但考量他犯後均坦承犯行，並已繳回犯罪所得，尚有悔意，因此減輕其刑，LED案件判處4年6月徒刑、2項收賄安插公職分判3年8月徒刑、3年10月徒刑，合併執行6年6月徒刑，並褫奪公權4年。