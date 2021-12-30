根據路透社統計，過去7天全球新冠病毒平均單日確診數創下新高，顯示Omicron變種病毒的傳播已經失控，各國政府正設法在不癱瘓經濟的情況下控制疫情。

根據路透社統計，在12月22日到28日期間，全球平均每日確診數逼近90萬例，包括美國、澳洲、歐洲諸國，以及南美洲的阿根廷、玻利維亞等，許多國家在過去24小時內的確診數都創下了新高記錄。

據路透社周三所做的統計，英國、義大利、西班牙、葡萄牙、希臘、塞浦勒斯和馬耳他周二獲報的確診數創下新高。

澳洲周三通報新增近18300個確診病例，改寫了周二約11300例創下的記錄。英國周三通報逾18.3萬例，愛爾蘭通報逾1.6萬例，均再度創下新高。

法國衛生部長Olivier Veran向國會表示，法國的確診數「衝太快」，在24小時內新增20.8萬例，創下全國和歐洲的單日新高記錄。

由於Omicron病毒與Delta病毒同時發威，美國的單日平均確診數創下新高。根據約翰霍普金斯大學統計，截至周二的7天內，全美單日平均確診數已經超過26.5萬例，改寫2021年1月11日創下的最高記錄（約25.2萬例）。

目前美國染疫住院人數約為7.5萬人，每天平均約有1500多人死於新冠病毒，儘管這兩個數字都在上升，但仍低於近一年前創下的最高記錄。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三在記者會上表示，他非常擔心Omicron與Delta兩變種病毒同時傳播恐導致「海嘯般的確診數」。世衛表示，上周全球新冠病毒確診數增加了11%。

儘管初步研究顯示Omicron不像先前一些變種病毒那樣致命，但感染者激增意味著一些國家的醫療系統可能很快就會不堪負荷，而染疫的員工必須隔離，也可能令企業在人手不足的情況下難以繼續營運。

由於感染人數不斷增加，為了緩解防疫政策給經濟造成的壓力，許多國家正在考慮或已經決定縮短確診者或接觸者的隔離時間。因隔離的機組員和其他工作人員導致人力緊缺，近幾日來全球已經取消了數千個航班。

西班牙周三宣布隔離時間將從10天縮減為7天，義大利表示擬放寬密切接觸者的隔離規定。日前，美國宣布將無症狀感染者的建議隔離時間從10天縮短為5天。澳洲總理莫里森周三宣布將改變病毒檢測規定，以緩解病毒檢試和人員隔離的壓力。