新冠肺炎Omicron變異株病毒已經讓歐洲多個國家疫情燃燒，感染人數屢創新高。法國衛生部長Olivier Veran周三對議會表示，法國正經歷新冠感染的海嘯，在過去24小時新增加20.8萬名確診人數，再次創下法國和歐洲國家紀錄。

法國在過去幾天的染疫人數屢創新高，周二才創下驚人的17.9萬人新高。Veran說，最新的數據顯示，法國每天24小時之間，每1秒就有2人被診斷為陽性，法國從未經歷過這種情形。

衛生部長說，由於Delta病毒，醫院的情況已經讓人感到擔憂，而Omicron尚未產生影響，Veran表示，這終將會發生。

Veran說，我們有兩個敵人，關於Omicron將不只是浪潮，而是一波波浪潮組成的巨浪。他補充表示，流感將讓醫院的情況更為複雜。

英國的情形同樣非常嚴峻。英國政府周三新報18萬3037名確診人數，創下新高紀錄，較前一天高出5.3萬人。

儘管病例越來越多，但英國首相此前說，不會在新年前推出新的管制措施。衛生官員說，Omicron病毒已經占了所有感染的9成。

首相強生(Johnson)說，接受加強劑的人數很多，所以沒必要在新年慶祝活動之前制定新的防疫限制。病例數肯定在增加，但另一方面，也可以看到Omicron相對溫和的資料。

根據官方數據，住院人數也在增加，周三在英格蘭有1萬462人住院，較前一天多了916人。

強生說，一些醫師告訴他，在重症病患當中，有9成都是沒有接種加強劑者。

週三英國也新增57例死亡人數，高於周二的18人。