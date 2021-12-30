因中國陝西省西安市受疫情影響封城，全球大廠三星（Samsung）決定暫時調整中國西安廠的營運，市場預期有助於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）跌幅收斂；加上美光股價續漲逼近前高，今早台DRAM廠南亞科(2408)開高，華邦電(2344)、旺宏(2337)等記憶體廠亦增量向上。

受到西安因為疫情封城影響，三星電子位於當地的NAND型快閃記憶體廠房宣布進入緊急營運模式。另外，美國記憶體大廠美光(MU-US)表示，部分電腦記憶體產量將因西安封城受到影響。美光(Micron)周三股價飆高。漲3.48%、收96.17美元，逼近2020年7月14日創下的歷史收盤高96.56美元。

市調機構集邦科技表示，三星在西安設有兩座大型工廠，均生產高層數3D NAND Flash，投片量約占三星NAND Flash總產能42.3%，占全球比重達15.3%。

集邦科技調查，目前3D TLC NAND Flash現貨均價持平，並未因三星宣布調整西安廠營運而出現顯著波動。不過，MLC規格NAND Flash現貨價持平至上揚1.39%。

集邦科技預期，明年第一季NAND Flash合約價跌幅不排除可能較預期收斂。

美國記憶體大廠美光(MU-US)亦表示，部分電腦記憶體產量將因西安封城受到影響。美光(Micron)股價飆高。大漲3.48%、收96.17美元，逼近2020年7月14日創下的歷史收盤高96.56美元。

美光在西安設有一座DRAM組裝和測試工廠，該公司表示，仍有能力滿足大多數客戶需求，但新的供應安排可能在短期內造成延誤。美光在聲明中說，該公司正和地方官員合作尋找解決之道，以盡可能降低封城影響，並維持工廠安全營運。