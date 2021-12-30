2022台灣燈會新作「台灣夢」，霓虹招牌重現台灣街景。（高巿府文化局提供）

2022台灣燈會在高雄平行展「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」。（高巿府文化局提供）

2022台灣燈會在高雄新作亮相，以建築工地常見的鷹架圓管結構搭建出雙層招牌屋，閃爍霓虹孔雀燈、繽紛多彩的各式招牌，把濃縮時代裡的市井樣貌，重現在駁二藝術特區大義公園前碼頭，名稱很有台灣味，就叫「台灣夢」。

高市府文化局長王文翠說，為了2022台灣燈會，台灣藝術家李文政用建築工地的鷹架圓管來呼應台灣建築物與招牌，搭建組合成「台灣夢」。他的作品向來以「前衛台風」創作聞名，長期研究招牌、光、生存空間相互關係。

雖然只是雙層的招牌屋，但「台灣夢」巧妙地結合高雄獨有的街道樣貌，例如大家耳熟能詳的一心到十全路名，鹽埕著名的銀樓一條街以及大五金產業等，以藝術視角轉化了高雄人的日常風景，在夜色中更是特別突出。

好日文化、《拚場藝術撞擊》團隊創作的燈會平行展「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」，也由李文政擔任藝術總監，運用大量鷹架、燈管及宗教道具打造牌樓、祭壇、神轎推車意象，即起至明年2月28日在駁二大勇區P3-1倉庫展出。