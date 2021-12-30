蔡英文總統今（30）日上午出席「國防部全民防衛動員署揭牌典禮」。國防部提供

蔡英文總統今（30）日上午出席「國防部全民防衛動員署揭牌典禮」國防部提供

蔡英文總統今（30）日上午出席「國防部全民防衛動員署揭牌典禮」時指出，只有建立全民防衛的觀念，才能打造最堅實的國防，讓世界看見，我們會堅守「不畏戰，不求戰」的原則與守護國家的決心。總統也交付三大任務，期許全動署未來持續精進教召訓練、建立跨部會合作機制及適時修訂動員計畫，讓自我防衛的力量更加堅實。

國防部今日假忠愛營區辦理「國防部全民防衛動員署揭牌典禮」，由總統蔡英文女士主持，並由國安會秘書長顧立雄先生、國安會諮委嚴德發先生、國防部長邱國正先生、參謀總長陳寶餘上將、軍備副部長王信龍上將、全民防衛動員署長白捷隆先生、各動員部會及縣市政府代表等人陪同出席。

國防部表示，「全民防衛動員署」成立後，依「全民防衛動員準備法」精神，建立「常後一體」制度、落實「後備動員合一」、強化「跨部會協調與合作」，透過「全民防衛動員」體系運作，將全國各地方所蘊藏之人、物力資源整合為「全民總力」，並轉化為持續戰力，達成戰略持久的目標。後續依規劃期程推動各項工作，同時藉由精進軍事訓練役訓練與改革後備軍人教召政策，提升國軍總體防衛能量，以達到「化民力為我力，融我力於戰力」的目標，確保國防安全與國家未來生存發展。