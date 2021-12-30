屏東地檢署偵辦一起漁船走私上億元安非他命毒品案件時，發現雲林縣議員顏旭懋與藥腳有密集通聯，懷疑顏上入走私案，顏日前遭屏東地檢署指揮警方逮捕，並向屏東地院聲請羈押，本月14日凌晨法官認罪證不足駁回，屏檢不服抗告，高雄高分院裁定撤銷，屏東地院重新開庭，昨(29日)裁定羈押。

屏檢在聲請羈押不成後指出，該案經13日對顏姓被告進行偵詢後，認其涉嫌重大，而向屏東地方法院聲請羈押，但法官認檢方所提事證不足，14日凌晨駁回聲請，至於顏涉案情節，因尚在偵辦中，不便說明。

顏旭懋在檢方聲押不成，無保請回後，還在臉書發出聲明表示，關於媒體所報導的案件，本人日前已經自動到案向檢、警説明，訊後無保請回。因為案件已經進入司法程序，故不便對外解釋細節，日後將配合司法機關調查，本人相信司法必定會還我清白。

顏旭懋表示，因目前案件尚在偵查階段，包括本人及檢、警，均應嚴守偵查不公開之相關規定，希望不要以訛傳訛，妄加揣測，避免造成不必要的困擾。若有惡意中傷、誹謗之有心人士，本人將保留法律追訴權。感謝大家的關心，大家都辛苦了。