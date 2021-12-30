不受疫情影響，韓國髮品「金韓今」品牌繼2020年12月發表會之後，今年12月底再度舉辦發表會。業者表示，美髮業2021年走過疫情及停水等低谷後，寄望未來能更蓬勃發展，因此2022設定主題為「春迴」，希望為低迷的美髮界注入活力！

金韓今品牌邀請北部、中部、南部重量級的三大潮流團隊參與競演，分別是台北正韓風H Zone 韓系美專沙龍、台中歐美風夏朵 x 尤絲沙龍、高雄新潮流卡滋卡滋美髮沙龍 3大團隊3大主題風格，由6位趨勢大使詮釋2022春夏趨勢捲度。

金韓今繼2020年發表的韓今系列燙髮劑以來，日前於發表會中展示更新一代的第六類韓國燙髮劑「今鑽氨基酸彈力燙系列」，高還原力加上降鹼配方，加速軟化、縮短燙髮時間，並添加17種氨基酸，燙髮同時修正髮質結構，還可以因應髮質搭配韓今系列共同使用，更多元化的藥水，提供消費者更多的選擇之外，也為美髮業者提供更多元的工具。

日前這場發表會獲得眾多美髮人的共襄盛舉，許多2020年也參加過的設計師表示，很開心在景氣低迷時期，還能有業者願意為美髮人舉辦活動，感覺像是美髮人的派對，「低迷的2021年已經過去，希望2022年會更好！」