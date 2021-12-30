高雄市警察局長黃明昭在連續8天酒駕大執法首日，在酒駕男衝撞一家四口的事故現場視察警方防制酒駕勤務，親自拿指揮棒示範值勤要領。（石秀華攝）

高雄市26日晚間發生酒駕寶馬男衝撞一家四口，造成1死3傷天倫慘劇！市警局規畫連8天取締酒駕勤務，為體恤基層，市警局指示暫停戶口查察，要求白天8小時巡邏都騎車簽巡兼抓酒駕和交通違規，警力力不足由內勤補，連五層督導都暫緩，基層警哀嚎：「要等警察全部倒下，局長自己出來站？」。

高雄市政府警察局為遏止酒駕歪風、提升取締酒後駕車強度，規畫12月27日起至111年1月3日止，連續8天執行高強度「酒駕大執法」專案，警局長黃明昭在首日勤務中不僅親自勤教，在現場拿指揮棒向基層示範值勤要領，並加碼宣示「酒駕勤務沒完沒了，直到酒醉數據下降為止」。

高雄市基層警方批「市警局規畫酒駕爛勤務，等警察全部都倒下，局長你就自己出來站」。（翻攝臉書「靠北Police」臉書／石秀華高雄傳真）

黃明昭對外宣示「酒駕勤務沒完沒了」的宣示話，引發基層一片錯愕！但即使警方宣示向酒駕宣戰也布下「天羅地網」，但第2天防制酒駕勤務就破功，仁武區就發生酒駕男衝撞檳榔攤害檳榔西施送醫的酒駕案件，讓酒駕肇事再添一樁！

有基層警在發文狠批，高市警察局的防制酒駕勤務已走火入魔。（翻攝臉書「靠北Police」臉書／石秀華高雄傳真）

市警局下令8天酒駕大執法，為避免基層反彈，暫緩基層警的家戶戶口查察業務，超商、金融機構巡守併同實施交通大執法，並要求若警力不足，由內勤警力支援補足，連平時五層的督導勤務都暫緩實施，一併投入防制交通事故，可報超勤加班費，但市警局「貼心之舉」仍讓基層怨聲載道。

有基層警上臉書「靠北Police」投書，質疑「一件酒駕你（指警察局長）就繼續無視基層聲音，規畫什麼爛勤務，等警察全部都倒下，局長你就自己出來站」；也有內勤基層認為，新興分局的酒駕案看了很難過，但酒駕一直有在取締，為何還要排去站酒駕路檢，「很明顯是作秀加懲罰性勤務，什麼時代了別做秀了」。

有基層警在發文狠批，高市警察局已走火入魔，要求安居專案、成立反毒通報網時，要我們巴著里長、鄰長、地方熱心人士，成立賴群組，經營勤區，但發生一件酒駕A1，卻直接把勤區查察勤務拉掉，人力全部灑去抓酒駕。

基層警央求「市警局長官別鬧了！」並指「長官何不穿上防彈衣騎警用摩托車去巡2小時」、「基層全部叫苦連天，就陪你演戲，陪你演這齣世紀大戲，重點是演的很爛！」。

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