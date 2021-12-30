台中柑橘主要栽培地區分佈於豐原、石岡、東勢、新社、和平、潭子、后里及北屯等地，今年上半年乾旱造成柑橘小果率大增。（楊瓊瓔服務處提供／王文吉台中傳真）

今年上半年乾旱造成柑橘小果率大增，為避免次級果品影響市場價格，立委楊瓊瓔協調農糧署及農業局啟動收購椪柑加工程序，並向農糧署成功爭取110、111年期柑橘採購加工目標量為7230公噸，補助2892萬元，加工製成果汁，藉此穩定價格，保障農民收益。

台中柑橘主要栽培地區分佈於豐原、石岡、東勢、新社、和平、潭子、后里及北屯等。農業局長蔡精強表示，今年乾旱致小果增加，雖收購椪柑次級品加工為果汁，但收購額度不足，因此請託立委楊瓊瓔向農糧署爭取柑橘收購加工榨汁計劃數量增加至1800公噸。

蔡精強說明，本次收購加工措施，由加工廠商支付6元以上價格，另農業局額外補助本市農民果品費2元，維持往年每公斤8元水準；此外，農委會農糧署則補助加工廠商作業費與供應單位集運費每公斤各2元。

「橘子紅了，農民綠了！」楊瓊瓔指出，賣相不好的柑橘如果沒有進行收購，將衝擊市場價格，她接到一些果農陳情及台中市農業局反映，立即協調農糧署及農業局媒合加工廠，收購次級品進廠加工，以穩定市場價格，

楊瓊瓔說，農業局原預估收購椪柑加工做果汁600公噸，經各地農會評估再加收1200公噸，同時向農委會農糧署爭取請增110、111年期柑橘採購加工目標量為7230公噸，補助2892萬元，以解決全台柑橘果農的憂心。

潭子橘農蕭宗仁感謝立委楊瓊瓔及台中市農業局蔡局長的努力，並表示，今年椪柑成長期缺水，導致果實長不大又沒水分，因為次級果比往年還要多，農業局能以每公斤8元協助向農民收購次級果，再賣給加工廠做果汁，將可穩定市場價格，減少農民的損失。

蔡精強表示，經協調加工廠商收購柑橘小果製成果汁，已透過各產區農會收購，每公斤8元，現已收購近900公噸，但因加工廠商每日有限制處理量，需要調配各產區進貨量，預計收購1800公噸，陸續進行中。