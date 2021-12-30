近期酒駕事件頻傳，國民黨立委賴士葆擬提案針對酒駕加重刑責。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，個別委員都關心酒駕，但單方面加重刑責只是回應社會大眾過失致死的不足，公共政策討論要結合刑法、交通法規、身心疾病相關戒治才有用。

針對酒駕防制，劉世芳表示，針對酒駕累犯問題，除交通部修法加重刑責外，衛福部也應該要介入，因為酒癮事身心疾病，跟毒癮一樣，並需要適時介入，才能有效預防酒駕狀況。

劉世芳認為，加重刑責遏止酒駕是尾端的作為，若只是單方向透過修法回應社會訴求，顯然是不夠，重大公共政策討論要結合罰則、交通法規、身心疾病相關戒治才有用。

對於民眾黨昨批評民進黨執政的桃園、台南、高雄，今年1至9月酒駕肇事死亡人數皆為27人，全國最高，劉世芳回應，酒駕是重大公共政策，不要把罪過都推給執政黨，酒駕沒有政黨之分，如何遏止酒駕，國外經驗可以參考借鏡。

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