為確保農產品食用安全，農委會於今年7月1日公告農藥生產業或販賣業者應定期陳報資料之格式內容頻率及方式，規定自2022年1月1日起，農民或ㄧ般民眾須提供身分證字號或居留證號供販賣業者登記，才得購買農藥。

農委會今年1月7日預告「農藥管理法第35條第2項所定農藥生產業者或販賣業者應定期陳報資料之格式內容頻率及方式」修正草案，7月1日起購買農藥要登記身分證，推行實名制，一方面掌握農藥流向及用藥情形，也減少農產品農藥殘留問題。

農委會表示，該項政策輔導期至今年12月底止，初步統計全國農藥零售業者12月份陳報身分證字號率已達88％，經加強輔導農藥零售業者使用POS系統或介接陳報方式，截至12月底，業者使用比率已逾90％，有效提升農藥產銷資料之即時性及正確性。

農委會指出，為推動農藥購買實名制政策，輔導農民及農業販售業者落實辦理，已辦理超過380場次農民宣導，並對於農藥販賣業者辦理POS系統實機教育訓練66場次。

另為簡化購買農藥程序，農民僅需於第一次買農藥時出示身分證、駕照或健保卡核對身分，在回購時可採報電話方式，自動帶入先前登記的資料，亦可用系統的會員條碼，跨店購買免再登記，加速業者對於農藥購買紀錄登記及陳報作業。

鄭姓農民指出，現行購買農藥早已經有登記名字、聯絡電話與住址的規範，回溯已不是問題，這次要求額外提供身分證資料，做法上難以說服人，「而且很多農藥業者都有在賣，根本不會有人來查。」