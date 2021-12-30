中方提供的035B型明級潛艦12月24日入列緬甸海軍服役，成為「彌麗憍提」號（UMS Minye Kyaw Htin）。（緬甸國防軍總司令）

在國際權勢和影響力的博奕中，潛艦銷售是強大的武器。中國逐漸將這和「一帶一路」倡議結合，以塑造地緣政治格局。而北京最近意外出售潛艦給緬甸，便說明了這點。

據《海軍新聞》（Naval News）網29日報導，當1艘中方潛艦12月20日進入麻六甲海峽，航向印度洋時，引發各方推測。當它12月23日駛入緬甸仰光河，答案終於揭曉。就在第二天，它入列緬甸海軍服役，成為「彌麗憍提」號（UMS Minye Kyaw Htin）。

而這項軍售，或是轉移事先並未宣布。分析指出，這凸顯了中方在相關區域與日俱增的影響力、潛艦軍售在地緣政治競技場上所扮演的角色，還有它在全球潛艦市場上的影響力。

中國如今已供應4國潛艦，未來可能還會有更多國家。但採購潛艦不像買車，可以選一款車型，然後從目錄上挑選性能。無論是打造的地點、客製化的程度、艦上相關人員的訓練，以及持續的維修等，都是交易的一部分，並通常透過政府與政府談判來進行。

New article, Belt And Submarine Initiative#China’s Surprise #Submarine Move Shows Its Growing Powerhttps://t.co/4S5xyE5LIa — H I Sutton (@CovertShores) December 29, 2021

#Myanmar Navy formally commissions the #Chinese Type 035-class submarine UMS Minye Kyaw Htin pic.twitter.com/iZ0fuYs61X — GeoPoliticalUpdates (@GeoPolUpdate) December 27, 2021

而這並不單純是商業行為，政府可以藉由提供潛艦，來協助建立或加強聯盟。若是不然，起碼也能指望，彼此未來會有較良好順利的關係。如果潛艦是免費，或是大打折扣提供，那尤其是如此。